Hayvanlar için 26 milyon dolar bağışladı

Almanya'daki Köln Hayvanat Bahçesi sıradışı bir bağış aldı. Holokosttan sağ kurtulan bir adamın dul eşi, hayvanat bahçesine 26 milyon dolar bıraktı. Elizabeth Reichert ve eşi Arnulf, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Adolf Hitler döneminde ikili, ülkedeki diğer Yahudiler gibi çok zor günler geçirdi. Nazi ideolojisine direnen Reichert'in teyzesi, toplama kampına gönderilecek olan Yahudi komşularından birini sakladı. Kısa süre sonra Elizabeth, Nazilerden saklanan Arnulf ile tanıştı. Çift savaşın hemen ardından 1945'te evlendi ve birkaç yıl sonra İsrail'e taşındı. İkili beş yılın ardından ise ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti. Hiç çocuğu olmayan çift, bir pet shop açarak hayvanlarla ilgilendi.Hayat onları Köln'den ayırsa bile, Elizabeth ve Arnulf doğup büyüdükleri şehri ve çok sevdikleri Köln Hayvanat Bahçesi'ni hiç unutmadı. Çift 1954'te, Ürdün Nehri'nde buldukları yumuşak kabuklu bir kaplumbağayı hayvanat bahçesine bağışladı. Reichert, 1998'de ölen kocası Arnulf'un anısına 2017'de Köln Hayvanat Bahçesi'ne 26 milyon dolarlık bir fon vasiyet etti. Bağış planını açıklayan yaşlı kadın "Parayı bırakmayı düşündüğünüzde, anılar önemli bir rol oynar" diyerek hayvanat bahçesiyle duygusal bir bağları olduğunu dile getirdi. Her ay belli bir miktar hayvanat bahçesinin hesabına yattı. Ancak Reichert, Şubat 2021'de 96 yaşında hayata veda edince bağış durdu. Hayvanat bahçesi geçtiğimiz günlerde Arnulf'un eşinin bağışladığı fondan 700 bin dolarlık bir ödeme aldı. Gelecekte yıllık ödemelerin 1 milyon doları geçmesinin beklendiği belirtildi. Söz konusu bağışın alışılmadık bir hediye olduğunu belirten yetkililer, paranın hem hayvanlar hem de ziyaretçiler için iyileştirme planları doğrultusunda kullanılacağını dile getirdi.