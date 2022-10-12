Hayvanların çıkardıkları gazdan vergi alınacak

YeniZelanda'da hükümetin iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazlar vergilendirilecek. Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etti. Ardern, vergiden elde edilen miktarın çiftçiler için yeni teknolojilerin ve teşviklerin sağlanmasına harcanacağını söyledi. Ancak ülkenin önde gelen çiftçi lobisi Federe Çiftçiler, hükümetin vergi planını kınadı. AA