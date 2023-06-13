Helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askeri yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 11 Haziran'da Suriye'de yaşanan helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığını duyurdu. Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesisleri"ne sevk edildiği kaydedildi. Helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.