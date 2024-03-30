‘Hem bombalama diyor hem bomba gönderiyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı için çekimser oy kullanan, İsrail'i sivillere yönelik zulmü nedeniyle eleştiren, Filistinlilere 'yardım tiyatrosu' çeviren ABD'nin oyunları sürüyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesine göre, ABD yönetimi, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdi. X sosyal medya hesabından WP'nin haberini paylaşan ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi. "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez" değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok" dedi.WP'nin Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi. 2.5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı. Öte yandan, ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi. 900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor. Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor. Söz konusu silah onaylarının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti.İsrailSavunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD'de yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gallant'ın, geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD'li yetkililerle, bölgenin güvenliğinden ve insani yardım girişinden sorumlu olacak çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edildi. Gallant, bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletti. ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün 3 Arap ülkesinden oluşacağı ifade edildi. Ancak bu ülkelerin adı verilmedi.İSRAIL ordusunun 176 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece gündüz devam ediyor. İsrail'in yaklaşık 6 aydır bombaladığı ve abluka altında tutarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde başta bebekler olmak üzere çocuk ve kadınlar zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Diğer bebekler gibi açlık ve hastalıktan bitkin düşen 2 aylık Leyla Cüneyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Gazze'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve susuzluktan başta çocuklar olmak üzere şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti. Hastanede pediatri ve neonatoloji uzmanı Dr. Tamir el-Tum, Leyla bebeğin durumunun Gazze'deki çocukların düştüğü durumun en iyi kanıtı olduğunu ifade etti.İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı bildirildi. Böylece 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e, yaralananların sayısı ise 75 bin 109'a yükseldi. Öte işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 1 çocuğu öldürdüğü, biri ağır 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. 25 Filistinli ise gözaltına alındı.