Heniyye, Paris toplantısından çıkan teklifi görüşmek üzere Kahire’ye davet edildi

Hamas Hareketi, Paris toplantısından çıkan sonuçlara ilişkin teklifin teslim alındığını ve bunun incelendiğini, verilecek cevap için de görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuya ilişkin basın açıklamasını yayımladı.

Hamas yönetiminin, Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin gerekenleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını belirten Heniyye, konuyla ilgili inceleme ve görüşmelerin yapıldığını aktardı.

"Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle, Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır" ifadelerine yer veren Heniyye, saldırıların kapsamlı bir şekilde durması ve halkın barınmasının sağlanması, yeniden imar, Filistinli esirlerin özgürlüğünü garantiye alan ciddi bir esir takasının gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayarak, bu çerçevede Hamas'ın "her türlü teklif ya da ciddi fikirleri" tartışmaya açık olduğunu kaydetti.

"İsrail işgal güçlerinin direnişi taviz vermeye zorlayacağı" iddiasıyla askeri suçları ve saldırılarına bahaneler uydurdukları açıklamalarının vehimden başka bir şey olmadığını dile getiren Heniyye, şöyle devam etti:

"Dünyanın, Batı Şeria bölgelerinde halkımıza yönelik kötü muamele politikası, infazlar, tutuklamalar, şehirlere ve kamplara yapılan günlük baskınlar da dahil olmak üzere bu katliamları ve savaş suçlarını durdurması için işgalcilere baskı yapması gerekiyor. Tüm bu uygulamalar, halkımızın özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını kıramayacaktır."

- "UNRWA'YA FİNANSI KESEN ÜLKELERİN İSRAİL'İ DESTEKLEYEN SİSTEMATİK BİR POLİTİKASI VAR"

Heniyye, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteği askıya alan başta ABD olmak üzere diğer ülkelere tepki göstererek, "Bu durum, Gazze'ye yardımların artırılması gerektiğini söyleyen Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına karşı açık bir muhalefet ve ihlaldir. Bu ülkelerde, UAD'nin kararlarına icabet etmek yerine halkımızı açlık ve abluka altında tutarak işgali destekleme yönünde sistematik bir politikanın varlığına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'ya finansal desteği askıya alma kararlarına götüren gerekçelerin hiçbir delile dayanmayan mesnetsiz bahaneler olduğunu vurgulayan Heniyye, bunun İsrail tarafından Birleşmiş Milletleri "UAD'ye sunduğu raporlardan dolayı cezalandırma ve üzerinde baskı kurmayı hedefleyen" birer açık algı unsuru olduğunun altını çizdi.

Heniyye, daimi ateşkes için Mısır ve Katar tarafından yürütülen çalışmaların takdirle karşıladığını, gösterdiği çabadan ve aldığı tarihi pozisyonundan dolayı, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de takdir ve şükranlarını iletti.

Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen saldırıları ve İran'a karşı devam eden tehditleri de kınayan Heniyye, Arap ülkeleri ve İslam dünyasındaki sokaklar ile dünyanın özgür insanları tarafından Filistin ve Gazze'nin zaferi için gösterilen tüm çaba ve faaliyetleri takdirle karşıladığını tekrarladı.

İsmail Heniyye ayrıca, Hamas'ın, özellikle Türkiye, Rusya ve Çin olmak üzere birçok kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu çabaları da yakından izlediğini kaydetti.

- PARİS TOPLANTISI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını açıklamıştı.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin basına sızın maddelerin doğru olmadığını duyurmuştu.