Hepsi aynı sınıftan

ABD yine bir katliamın yasını tutuyor. Bu kez kurbanlar henüz ilkokul çağındaki çocuklar oldu. Teksas eyaletinde önceki gün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Öldürülenlerin 19'u çocuk, 2'si öğretmen oldu. Çocukların 7-10 yaşları arasında olduğu kaydedildi. ABD medyasına göre öldürülen çocukların hepsi aynı sınıfın öğrencisiydi. Saldırganın kendisini söz konusu sınıfa kilitletip rastgele kurşun yağdırdığı belirlendi. Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda kanlı eylemi gerçekleştiren saldırganın ismi Salvador Ramos olarak açıklandı. Polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın 18 yaşında olduğu bildirildi. Saldırganın bir tabanca ve bir AR-15 tüfek kullandığı bildirildi.ABD basınına göre saldırgan aynı kasabada yaşıyordu. Saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu öğrenildi. Katliamın nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak basına yansıyan bilgilere göre küçüklüğünde konuşma problemi yaşıyordu ve bununla bağlantılı olacak şekilde zorbalığa maruz kalmıştı. Saldırganın kanlı eylemden önce tartıştığı büyükannesini vurduğu ortaya çıktı. Büyükannenin durumu da ciddiyetini koruyor. DIŞ HABERLERDIŞİŞLERİBakanlığı, saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "21 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesine yer verildi. Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi. Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti. Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum" değerlendirmesini yaptı.NBA takımı Golden State Warriors'un koçu Steve Kerr, "Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım. Yeter!" dedi. Takımın oyuncusu Damion Lee ise ABD'deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, bir silah almanın bebek maması almaktan daha kolay olduğunu belirtti.