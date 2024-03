Her dakika önemli

Siyonist İsrail, yaklaşık 5 aydır Gazze Şeridi'ni gece gündüz vurup en basit insanı yardım malzemelerinin bölgeye girişine bile izin vermiyor. Bombalardan kaçıp okullara camilere ve derme çatma çadırlara sığınan yüz binlerce Filistinli, açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Ancak açlığı bir silah olarak kullanan İsrail ordusu, yiyecek arayanları bile katlediyor.Geçtiğimiz cuma günü un almaya gidenlere saldıran ve 118 Filistinliyi öldüren katil İsrail, yine yardım bekleyenleri vurdu. İsrail askerleri, dün öğle saatlerinde Nablusi Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. 1 Filistinli hayatını kaybederken 26'sı yaralandı. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere bir saldırı daha düzenledi. Saldırada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtidi. Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araçta, İsrail'in hedefi oldu. 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan BMr Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell, Gazze'de "ölümcül" yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için "her dakikanın önemli olduğunu" belirterek ateşkes çağrısı yaptı. İsrail, "güvenli olduğu" iddiasıyla Filistinlileri sürdüğü Refah'a da saldırmaya devam ediyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, kasıtlı olarak yerinden edilenleri vurarak Gazze halkını tehcir etmek istiyor. Güvenli bir yer olmadığı ve Refah'ın ateş altında olduğu mesajını veriyor" dedi. İsrail ordusu, Han Yunus'ta 6 dakika 50 noktayı bombaladığını bildirdi.İSRAIL'IN yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 2 çocuk daha açlıktan öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetti.6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu. Kudra, "İşgalci İsrail, Gazze halkına karşı yeni bir savaş başlattı, o da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölümler özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var" dedi.