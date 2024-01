Her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor

SON24 saat içinde 12 katliam daha yapan işgalci İsrail güçleri bu saldırılarında 200 kişiyi daha öldürdü. 7 Ekim'den beri öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların ise 58 bin 926'ya yükseldi. İngiltere merkezli Save The Children'ın açıkladığı rapor ise vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre Gazze Şeridi'nde her gün en az 10 çocuk bacağını kaybetti. İsrail saldırılarının üçüncü ayına girdiği Gazze'de, her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), saldırıların başlamasından bu yana "Gazze'de 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğine" ilişkin raporuna işaret edildi. Açıklamada, çocuklara yapılan ameliyatların birçoğunun anestezi olmadan, sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliğine rağmen gerçekleştirildiği kaydedildi.İsrail'in 93 gündür sürdürdüğü saldırılarında şimdiye birçok vahşet yaşandı. İşte onlardan bazıları:Öldürülenlerin 10 bini çocuk, 7 bini kadın.Enkaz altında 7 binden fazla ceset daha var.2 milyon kişi evlerinden edildi.Salgın hastalıklar, açlık ve bombalar 1.1 milyon çocuğu tehdit ediyor.BM, "Kıtlık değil kasıtlı açlık var" uyarısı yayınladı.36 hastanenin 23'ü kullanılamaz hale getirildi.Gazze'nin çatışma öncesi sağlık görevlilerinin sadece yüzde 30'u halen hastanelerde görev yapabiliyor.Ambulanslar ya vuruldu ya da yakıtsızlıktan faaliyette değil.En az 142 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti.109 gazeteci katledildi.