Her yer ölüm kokuyor

Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinin yarattığı yıkımın boyutları tahmin edilenden çok daha büyük olduğu her geçen gün daha net bir şekilde görülüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selden en çok etkilenen Derne kentinde durumun "içler acısı" olduğu kaydetti. 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Diğer bölgelerde ise sel felaketinin en az 170 can aldığı aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor. İnsanlar toplu mezarlara gömülürken Libya Kızılayı can kaybının iki katına çıkacağını öngörüyor. Derne'de çok sayıda kişi barajların taşmasıyla beraber sel sularıyla denize sürüklendi. Bu nedenle denizden cesetler fışkırıyor.Arama kurtarma ekipleri geçtiğimiz cuma günü sahilde 400 kadar kişinin cansız bedenine ulaştı. Aralarında çocukların da olduğu cansız bedenlerin, deniz kenarındaki bir mağaranın içine sürüklendiği kaydedildi. Dalgaların karaya taşıdığı cesetler, enkaz yığınına takılmış, yavaşça deniz suyunda çürüyor. Şehirdeki ceset kokusunu tarif etmenin imkânsız olduğunu söyleyen bölgedeki muhabirler, kentte 'yoğun bir lağım ve ölüm kokusu' olduğunu dile getiriyor. BBC muhabiri Anna Foster, arabadan ağaçlara, buzdolabından kıyafetlere kadar her şeyin birbirine karışmış halde suda yüzdüğünü ifade etti. Binlerce kayıp ailesinin endişeli bekleyişi ise devam ediyor. 100 bin nüfuslu kentin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı. Büyük yıkıma uğrayan Derne'de şu anda aralarında Türkiye, Rusya, İspanya, İtalya, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.LİBYA'DAKİselden en çok etkilenen Derne'de felaket felaket üstüne geliyor. Kentte, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran yetkililer, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti. Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiğini ifade eden yetkililer, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi. Ülkedeki iki rakip hükümetten biri olan Libya'nın doğu hükümeti, kanalizasyonla kirlenmiş suyun en büyük endişe kaynağı haline geleceğini söylüyor. Temiz su, elektrik, ilaç ve diğer malzemelerin sağlanmasının zor olduğu Derne'de hayatta kalanların tamamen tahliye edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.DRON ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi. Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.