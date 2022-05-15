Her yerde aranıyordu! Picasso’nun ünlü eseri televizyon yayınında First Lady’nin evinden çıktı

GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ BİLİNMİYOR

Tablonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. 2014 yılında Marcosların evine yapılan bir baskında tablonun sahte olduğunun belirlendiği söylemişti. Ancak şu an ortaya çıkan ile ilgili net bir bilgi yok.