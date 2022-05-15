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Giriş Tarihi: 15.5.2022 16:31 Son Güncelleme: 15.5.2022 16:45

Her yerde aranıyordu! Picasso'nun ünlü eseri televizyon yayınında First Lady'nin evinden çıktı

Her yerde aranıyordu! Picasso’nun ünlü eseri televizyon yayınında First Lady’nin evinden çıktı

Filipinler'de 92 yaşındaki First Lady Imeldya Marvos'un evinde yapılan televizyon yayını sırasında ilginç bir kare ortaya çıktı. Yıllardır aranan Picasso'nun ünlü eserinin duvarda asılı olduğu görüldü. Eserin gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'de geçen hafta yayınlanan bir televizyon kanalında ilginç bir an yaşandı. Filipinler'in First Lady'si 92 yaşındaki Imelda Marvos'un evinin görüntülendiği bir anda, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve kayıp olan 'Uzanan Kaısn IV' isimli tablonun ekrana yansıdığı görüldü.

2019 YILINDA BİR BELGESELDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu tablo Marcos ailesinin ülkedeki siyasi kariyrerine odaklanan 2019 yapımı bir belgeselde de görülmüştü.

GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ BİLİNMİYOR

Tablonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. 2014 yılında Marcosların evine yapılan bir baskında tablonun sahte olduğunun belirlendiği söylemişti. Ancak şu an ortaya çıkan ile ilgili net bir bilgi yok.

YASA DIŞI YOLLARLA SERVET

Marcos ailesi ülkede sık sık yasa dışı yollarla elde ettikelri gelirleriyle anılıyor. Eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un 1965-1986 yıllar arasında yasa dışı yollarla yaklaşık 10 milyar dolarlık bir servet elde ettiği düşünülüyor.

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Her yerde aranıyordu! Picasso'nun ünlü eseri televizyon yayınında First Lady'nin evinden çıktı
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