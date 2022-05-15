Her yerde aranıyordu! Picasso’nun ünlü eseri televizyon yayınında First Lady’nin evinden çıktı

Filipinler'de geçen hafta yayınlanan bir televizyon kanalında ilginç bir an yaşandı. Filipinler'in First Lady'si 92 yaşındaki Imelda Marvos'un evinin görüntülendiği bir anda, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve kayıp olan 'Uzanan Kaısn IV' isimli tablonun ekrana yansıdığı görüldü.
2019 YILINDA BİR BELGESELDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Söz konusu tablo Marcos ailesinin ülkedeki siyasi kariyrerine odaklanan 2019 yapımı bir belgeselde de görülmüştü.
GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ BİLİNMİYOR
Tablonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. 2014 yılında Marcosların evine yapılan bir baskında tablonun sahte olduğunun belirlendiği söylemişti. Ancak şu an ortaya çıkan ile ilgili net bir bilgi yok.