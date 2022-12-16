Hesaba katılması gereken güç Bayraktar Kızılelma

Baykar'ın kendi özkaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın başarılı uçuşu dünya basınında ses getirmeye devam ediyor. Bayraktar Kızılelma, özellikle ABD'de dikkatleri üzerine çekti.ABD'nin köklü dergilerinden Newsweek, Kızılelma'nın ilk uçuşunu "Ukrayna İHA Tedarikçisi, İnsansız 'Süpersonik' Savaş Uçağını Başarıyla Uçurdu" başlığıyla duyurdu.Kızılelma projesinin, Bayraktar TB2 ile karşılaştırıldığı haberde, "Kızılelma, Ukrayna'nın Rusya'nın taarruzunu savuşturmak için kullandığı Bayraktar TB2 drone'larından çok daha önemli bir ilerleme gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Forbes dergisi de Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gökyüzü ile buluşacak hava kabiliyetlerini yakın markaja aldı.Kızılelma'nın "Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı" olarak nitelendirildiği haberde, "Baykar, 'özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği göz önüne alındığında hesaba katılması gereken bir güç olacağını' iddia ediyor" ifadelerine yer verildi.İngiliz Reuters ajansındaki haberde de "Baykar, Kızılelma'nın konvansiyonel drone görevlerinin yanı sıra havadan havaya angajmanlar da gerçekleştirebileceğini söylüyor" ifadeleri yer aldı.Bu arada haberlerde, Kızılelma'nın tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapabildiği gibi, kısa pistli uçak gemilerine de inip kalkabileceği vurgulandı.BayraktarAkıncı TİHA'dan ateşlenen, Roketsan üretimi Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, 100 kilometrenin üzerinde mesafede bulunan hedefi tam isabetle vurdu. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'dan havalanan Akıncı TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşledi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırılmış oldu. ANKARA