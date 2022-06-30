Hindistan’da aralıksız yağışlar felaketi getirdi

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan'ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş'te büyük hasar bıraktı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.