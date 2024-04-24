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Giriş Tarihi: 24.4.2024 12:58

Hindistan'da çöp dağı yangını panik yarattı: Başkent zehirli gaza boğuldu!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Gazipur çöp depolama alanında 21 Nisan'da çıkan yangının ardından, zehirli gazlardan dolayı kentte şikayetlerin arttığı bildirildi.

AA
Hindistan’da çöp dağı yangını panik yarattı: Başkent zehirli gaza boğuldu!

CNN'in haberinde, Gazipur çöp sahasında 21 Nisan'da çıkan yangının ardından zehirli gazların başkentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Haberde, yangının büyük oranda söndürülmesine rağmen halkın, zehirli gazlar nedeniyle boğaz ve göz tahrişinden şikayet ettiği kaydedildi.

Yangının, parçalanan çöplerden çıkan yanıcı gazlar nedeniyle başladığı tahmin ediliyor.

Gazipur'daki yaklaşık 65 metrelik "çöp dağının" neredeyse, dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Tac Mahal kadar yüksek olduğu biliniyor.

Çürüyen atıklarla dolup taşan ve tehlikeli gazlar yayan çöplük, yıllardır yaşanan yangınlarla halkın sağlığını olumsuz etkiliyor.

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Hindistan'da çöp dağı yangını panik yarattı: Başkent zehirli gaza boğuldu!
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