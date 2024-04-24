Hindistan’da çöp dağı yangını panik yarattı: Başkent zehirli gaza boğuldu!

CNN'in haberinde, Gazipur çöp sahasında 21 Nisan'da çıkan yangının ardından zehirli gazların başkentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Haberde, yangının büyük oranda söndürülmesine rağmen halkın, zehirli gazlar nedeniyle boğaz ve göz tahrişinden şikayet ettiği kaydedildi.
Yangının, parçalanan çöplerden çıkan yanıcı gazlar nedeniyle başladığı tahmin ediliyor.
Gazipur'daki yaklaşık 65 metrelik "çöp dağının" neredeyse, dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Tac Mahal kadar yüksek olduğu biliniyor.