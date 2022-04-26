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Giriş Tarihi: 26.4.2022 12:20

Hindistan’da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

İHA
Hindistan’da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de inşaat halindeki bir bina çöktü. Bİnanın çökme nedeni belrsizliğini korurken, olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde dün inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri ile 8 itfaiye aracı enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaklaşık 5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Hindistan’da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
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