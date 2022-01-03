Hindistan’da Müslüman kadınlara yine isim zulmü

Hindıstan'da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer aldı. Aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai
" uygulamasındaki açık artırma listesine konuldu. Hint
polisi aldıkları şikâyetler üzerine uygulamayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Müslüman kadınların yıpratılması amacıyla hedef alındığını belirtti.