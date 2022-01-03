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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Hindistan’da Müslüman kadınlara yine isim zulmü

Hindistan’da Müslüman kadınlara yine isim zulmü
Hindıstan'da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer aldı. Aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki açık artırma listesine konuldu. Hint polisi aldıkları şikâyetler üzerine uygulamayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Müslüman kadınların yıpratılması amacıyla hedef alındığını belirtti.
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Hindistan’da Müslüman kadınlara yine isim zulmü
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