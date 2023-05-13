Hindistan’da şiddet olayları dinmiyor! Ölü sayısında korkutan artış

NELER OLMUŞTU?

Manipur'daki en büyük etnik grup olan Meitei, Planlanmış Kabile statüsü almak için yıllardır faaliyet yürütürken, Planlı Kabile statüsünde bulunan gruplar ise söz konusu talebe karşı çıkıyor. Ülkede Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilen topluluklar, sosyo-ekonomik açıdan resmi olarak dezavantajlı gruplar olarak nitelendiriliyor ve bu kabilelere siyasi temsil hakkı tanınırken, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla iş imkanları sağlanıyor.