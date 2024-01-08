Hizbullah komutanına suikast

Gazze'de çıkmaza giren İsrail, savaşı bölgeye yayacak her türlü adımı atıyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından biri öldürüldü. Saldırıyı doğrulayan Hizbullah'tan yapılan açıklamada "komutan" olduğu ifade edilen ve kod adı "Hac Cevad" olan Visam Hasan Tavil'in öldüğü ifade edildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Bölgesel bir savaşı durdurmak isteyenler Gazze'deki saldırıları durdursun" dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ABD basınına konuştu. Gallant, "Gazze'de olanları görüyorlar. (Bunu) Beyrut'a kopyalayıp yapıştırabileceğimizi biliyorlar" tehdidinde bulundu.