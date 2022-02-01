Hollanda Wilders kardeşlerin tartışmasını konuşuyor! Irkçı lidere ağabeyi bile tahammül edemedi

HOLLANDA'YA GÖÇMEN OLARAK GELDİKLERİNİ HATIRLATTI VE KARDEŞİ WİLDERS'İ ELEŞTİRDİ

Irkçı liderin ağabeyi Paul Wilders ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şans arayanlar mı? Bunlar aynı zamanda, babamız Alman kökenli, annemiz Endonezya kökenli, Wilders'in eşi Macar kökenli, benim en az bir eski sevgilim Alman kökenli. Yanı kısacası tüm Wilders ailesi." yazarak, Wilders ailesinin de Hollanda'ya göçmen olarak geldiklerini hatırlattı ve kardeşi Wilders'i eleştirdi.