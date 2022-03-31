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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Hollanda’da 2 Türk restoranda öldürüldü

Hollanda’da 2 Türk restoranda öldürüldü
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı. Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi. Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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Hollanda’da 2 Türk restoranda öldürüldü
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