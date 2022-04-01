Hollanda’da ırkçı PEGIDA’dan skandal provokasyon! Müslümanlara karşı çirkin plan

Irkçı hareketten yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 kentte cami önünde mangallı eylem yapılacağı, 5 eylem için belediyelere izin başvurusunda bulunulduğu belirtildi. PEGIDA, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır gösterilerine izin verilmediğini, "Ramazan Mangal Turu" olarak adlandırdıkları eylemlerin yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını savundu.