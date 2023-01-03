Hollanda’da köprüye yansıtılan ırkçı ifadelere cezai soruşturma

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, köprüye yansıtılan ifadelerin ayrımcılık içerdiği ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne ışıkla yansıtılan "ırkçı" ifadelerle ilgili cezai soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

İfade özgürlüğünün bir sınırı olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ifadelerin hiçbir zaman ayrımcılığa teşvik veya başka bir topluluğu rencide etmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Yerel medyada çıkan haberde ise White Lives Matter aktivistlerinin Telegram'da eylemi üstlenen bir mesaj yayınladığı kaydedildi.

Rotterdam'daki Erasmus Köprüsü'ne yeni yıl kutlamaları sırasında yeni yıl mesajlarının arasında, "Beyazların yaşamı değerlidir", "Mutlu beyaz yıllar 2023" ve "Bizim insanlarımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadeleri yansıtılmıştı.