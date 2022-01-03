Hollanda’da Kültür ve Medya Bakanlığı Uslu’ya emanet

Hollanda
'da 17 Mart 2021 tarihinde yapılan genel seçimin üzerinden 271 gün geçtikten sonra partiler koalisyon sözleşmesi üzerinde uzlaştı. Başbakan Mark Rutte
'nin dördüncü kez bu göreve getirildiği dört partili koalisyon hükümetinde Demokratlar 66 (D66) Partili 49 yaşındaki Günay Uslu, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Uslu, Corendon Havayolları
kurucularından Atilay Uslu
'nun kardeşi. D66'dan Devlet Bakanı olan Emirdağlı Uslu'nun, Amsterdam Üniversitesi
'nde kültür tarihi üzerine doktorası var. Uslu, ailesinin şirketinde geliştirme direktörü olarak görev yapıyordu. Adalet Bakanlığı'na ise Özgürlük ve Demokrasi Partili (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius
getirildi. Yalçın ÇAKIR
/ ROTTERDAM
POLİS, KÖPEKLE YERLERDE SÜRÜKLEDİ
HOLLANDA'DA yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesi'nin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenledi. Çıkan çatışmalarda polisin köpeklerle yere yatırıp göstericileri dövmesi tepki çekti.