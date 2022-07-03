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Giriş Tarihi: 3.7.2022 16:48

Hong Kong açıklarında dev gemi ikiye yarılmıştı: Mürettebattan haber alınamıyor

AA
Hong Kong açıklarında dev gemi ikiye yarılmıştı: Mürettebattan haber alınamıyor

Hong Kong açıklarında meydana gelen tayfun nedeniyle vinç gemisi alabora oldu. Gemideki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarıldı ancak geri kalan 27'sinden hala haber alınamıyor.

Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı "Fujing001" adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır." ifadelerini kullandı.

Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.

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Hong Kong açıklarında dev gemi ikiye yarılmıştı: Mürettebattan haber alınamıyor
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