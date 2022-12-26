Hristiyanlar Noel’i kutladı

Her yıl 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel, dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Noel dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği ayin yapıldı. Aziz Petrus Bazilikası'nda Kovid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır kısıtlı katılımla yapılan Noel ayinini bu yıl yaklaşık 7 bin kişi izledi. Konuşmasında tüketimdeki açgözlülüğe vurgu yapan Papa Franciscus'un, 10. kez yönettiği Noel ayinine diz ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalyeyle katıldığı görüldü. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de de Noel kutlamaları yapıldı. Mehd Kilisesi (Doğuş) çevresindeki kutlamalara çok sayıda kişi katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler ise Noel arifesinde Meryem Ana Katolik Katedralinde bir araya geldi. St. Petersburg'da Noel Baba kostümü giymiş binin üzerinde vatandaş bu yıl altıncısı düzenlenen yeni yıl öncesi koşusuna katıldı.İstanbul Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde de Noel ayini düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek için kiliseye geldi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki Ortodoks ve Katolik kiliselerinde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Mardin'in Midyat ilçesindeki Süryaniler ise, 'Doğuş' (Yaldo) bayramını kutladı. 10 gün sürecek etkinliklerde, Süryaniler oruç tutarak, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak duracak.