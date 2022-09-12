Hüzün, veda, öfke...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 19 Eylül'de Londra'da yapılacak cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor. Dün Kraliçe'nin naaşı, halk tarafından 24 saat boyunca ziyarete açıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü Britanya İmparatorluğu'nun Afrika, Asya, Karayipler ve diğer eski sömürgelerinde ise farklı yankılanıyor. Sosyal ağlarda çok sayıda kişi, Kraliçe'nin hayatı boyunca kölelikten dolayı hiçbir zaman özür dilemediğini belirterek tepki gösterdi. Kraliçe'nin ölümüyle tahta geçen Kral 3. Charles, ilk kez İngiliz Parlamentosu'na hitap etti.