‘Huzur ve istikrar’ için 43 yılda 53 kez evlendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Gulf News haber sitesinin aktardığına göre Suudi Arabistanlı Abu Abdullah, son 43 yılda 53 kez dünyaevine girdi. Evliliklerini farklı kadınlarla yapan 63 yaşındaki adam, yüzyılın çok eşlisi olarak tanınmaya başladı. Abdullah 53 kez evlenmesinin kişisel zevk için olmadığını, huzur ve istikrar bulabilmeyi amaçladığını söyledi. Abdullah, ilk kez evlendiğinde bir daha evlenme fikrine sahip olmadığını belirterek, "Uzun bir süre dahilinde 53 kadınla evlendim. İlk evlendiğimde 20 yaşındaydım ve eşim benden 6 yaş büyüktü. Dünyadaki her adam bir kadınla evlenip sonsuza dek onunla olmak ister. İstikrarı genç bir kadınla bulmak mümkün değil, bu ancak yaşlı bir kadınla mümkün" dedi. Eski eşlerinin büyük bir kısmı Suudi kadınlar olan Abdullah, yurtdışı ziyaretlerinde yabancı kadınlarla da evlendi.