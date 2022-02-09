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Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:24

İğrenç davanın detayları kan dondurdu! 100’den fazla cesede tecavüz eden adama…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İğrenç davanın detayları kan dondurdu! 100’den fazla cesede tecavüz eden adama…

İngiltere’de görülen bir davada ortaya çıkan detaylar, ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Ülkede on yıllardır elini kolunu sallayarak gezen, en az iki kadını öldüren ve yıllar boyunca 100’den fazla cesede tecavüz eden cani adama ilişkin davaya rekor ceza yağdı.

İngiliz basını, son yılların en büyük suç davalarından biriyle çalkalanıyor. Ülke basını tarafından "Morg Canavarı" olarak tanınan 67 yaşındaki cani David Fuller'ın davasına, yeni detaylar ekleniyor.

Geçtiğimiz yıl görülmeye başlanan cinayet ve tecavüz davasında Fuller'a yeni cezalar da gündemde.

YILLARCA ŞEHİR ŞEHİR GEZDİ

1987 yılında 25 yaşındaki Wendy Kendell ile 20 yaşındaki Caroline Pierce'ı vahşice öldüren, öldürdükten sonra tecavüz eden Fuller, yıllar boyu yakalanmadan hayatına devam etti.

Aradan geçen yıllar boyunca çeşitli hastanelerde elektrik teknisyeni olarak çalışan Fuller'ın on yıllarca hastane morglarında bulunan cesetlere de tecavüz ettiği ortaya çıktı.

EN KÜÇÜK KURBANI 9 YAŞINDA

Ülkenin Kent, Sussex ve Tunbridge kentlerinde çalışan Fuller, bu morglarda, en küçüğü 9 yaşında en büyüğü ise 100 yaşında olmak üzere 100'den fazla cesede tecavüz ettiğini itiraf etti.

Devam eden davada, tecavüz kurbanlarının 20'sinin kimliğini hatırlamadığını söyleyen Fuller'ın bu itirafı, mağdur aileleri arasında büyük bir infial yarattı.

KAMERAYA ÇEKTİ

Polisin Fuller'ın evi ve kişisel bilgisayarında yaptığı incelemeyse, iğrenç olaya yeni detaylar ekledi.

"Morg Canavarı" olarak adlandırılan adamın, morglarda gerçekleştirdiği tecavüz eylemlerini kameraya kaydettiği ve adlandırarak klipler halinde bilgisayara yüklediği ortaya çıktı.

100'den fazla tecavüz eylemi gerçekleştiren Fuller, kurbanlarının ölü olması nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1987 yılında işlediği iki cinayet nedeniyle ise iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Fuller, geçtiğimiz hafta görülen davasında kurbanlarının aileleriyle yüzleştirildi.

Tecavüz kurbanlarından olan 9 yaşındaki kız çocuğunun annesi, mahkeme salonunda Fuller'ı görünce sinir krizi geçirdi.

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İğrenç davanın detayları kan dondurdu! 100’den fazla cesede tecavüz eden adama…
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