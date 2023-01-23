İkili paket NATO üyeliği tartışılıyor

NATO'ya üyelik yolunda üçlü muhtıraya uyum konusunda İsveç'in sergilediği ikircikli tutum Ankara'yı ihtiyatlı olmaya yöneltti. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına olan desteğini ve bu konudaki samimiyetini göstermek üzere İsveç ve Finlandiya üyeliğinin tek paket yerine iki dosya olarak ülkeye göre ayrıştırılması seçeneğini gündeme aldı. Terörle mücadele noktasında daha az sorunlu konumda olan Finlandiya somut şartları yerine getirmesi durumunda NATO üyeliği için daha avantajlı konuma geçebilecek. Ankara, iki ülkenin ve NATO'nun istemesi halinde iki ülkeye ayrı şekilde muamele edilmesinin değerlendirilebileceğini kaydediyor.İsveç'te skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi. 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek. Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.İSVEÇ'TE Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasının yankıları sürüyor. Dünyadan, skandal eyleme tepki yağıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, KKTC, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Fas ve İran ile çok sayıda ülke ve kurum aşağılık provokasyonu kınadı. Menfur olayın, dünyada 2 milyardan fazla Müslüman'ın duygularına yönelik tehlikeli bir kışkırtma olduğu belirtildi. Bu tür çağdışı yaklaşımların dünya barışını dinamitlediği kaydedildi.