İkiz kardeşlerin arasında bir yıl var

ABD
'nin California
eyaletinde doğan ikiz kardeşler, ayrı yıllarda dünyaya gözlerini açtı. Fatima Madrigal
ve Robert Trujillo
çiftinin bebekleri, 2021'i 2022'ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika arayla doğdu. Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Hastanemiz, Aylin Yolanda Trujillo
'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23.45'te 15 dakika erken doğdu. Yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor: 2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı. Anne Madrigal ise, ikizlerinin farklı doğum günlerine sahip olması nedeniyle şaşkın olduğunu dile getirdi.