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Giriş Tarihi: 11.12.2023

İklim aktivistleri Venedik’i yeşile boyadı

İklim aktivistleri Venedik’i yeşile boyadı
İklim aktivistleri, İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik Venedik kentindeki "Büyük Kanal"a yeşil boyalı sıvı dökerek yeni bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Bir grup iklim aktivisti Büyük Kanal'ın Rialto Köprüsü mevkisinde bölümüne zararsız olduğu belirtilen yeşil boyalı bir sıvı döktü. Kanalın bir kısmında suyun rengi yeşile dönüştü. Göstericilerden bazıları da kendilerini tarihi Rialto Köprüsü'nden sarkıtarak, "COP28. Hükümet konuşurken biz ince bir ipliğe bağlıyız" yazılı pankart açtı. Aktivistlerin eylemi nedeniyle Büyük Kanal'daki tekne, vapur trafiği de geçici süreliğine durduruldu. DIŞ HABERLER
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İklim aktivistleri Venedik’i yeşile boyadı
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