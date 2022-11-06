İklim Zirvesi başlıyor

Dünya liderleri, bugünden itibaren Mısır'da yapılacak 27. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde (COP27) iklim kriziyle mücadele eylemlerini görüşmek için 6-18 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek. Zirve, iklim felaketleri ve rekor seviyede sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir yılın ardından yapılacak. Konferansa yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet lideri ve politika yapıcı ile 40 binden fazla katılımcı bekleniyor. Sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.