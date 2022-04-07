İlk fırsatta getirilecekler

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Eskişehir'den havalanan ve Boryspil Havalimanı'nda mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçaklarının dönmesi için Ukrayna ve Rusya ile Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeleri devam ediyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuç beklediklerini belirtmişti. 24 Şubat tarihinde hem Türk vatandaşların tahliyesi hem de insani yardım maksadıyla gönderilen ancak hava sahasının kapalı olması sebebiyle Boryspil Havalimanı'nda mahsur kalan uçakların emniyetinin sağlanması için de hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğü biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 9 adet bulunan uçakların ilk fırsatta tahliyesinin sağlanması planlanıyor.Diğer yandan SABAH'a açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, havalimanında bulunan 2 adet uçağın güvende ve emniyetli olduğunu belirterek, "Her gün uçaklarımız hakkında gerekli kontroller yapılıyor, bilgiler alınıyor. Uçaklarımızın mümkün olacak ilk aşamada ülkemize dönmesi için eşgüdüm devam ediyor. Umuyoruz ki hem bu uçaklarımızı Türkiye'ye uğurlarız hem de bunun sonrasında bir ateşkes ve barış süreci olur, hava sahası açılır, siviller güven içinde seyahat edebilir" ifadelerini kullandı.RUSYA'NIN Ukrayna saldırılarında 43'üncü gün geride kaldı. Rus güçleri Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki saldırılara yoğunlaştı. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a gece boyu yoğun bombardıman gerçekleştirildi. Luhansk ve Donetsk bölgelerinde de top atışları yapıldı. Rusya ordusunun birliklerini takviye ettiği bölgelerde önümüzdeki haftalarda çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor. Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gayday "Burada yaşayan herkese çağrıda bulunuyorum: Hâlâ güvenliyken bölgeyi tahliye edin... Hâlâ otobüsler ve trenler varken bu fırsatı kullanın" dedi.Buça'da savaşın izleri görüntülendi. Cenazeler görevliler tarafından toplandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Rusya'nın, Ukrayna'da 91 sağlık merkezini vurduğunu açıkladı. Bu saldırılarda 73 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.