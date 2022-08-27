İlk kez bir robot kendini keşfetti

ABD'deki Columbia Üniversitesi'ndeki mühendislerin tasarladığı bir robot, çevredekilerden ziyade kendini tanımayı ve vücudunun farkına varmayı öğrendi. Böylelikle tarihte ilk kez bir robot, "kendini keşfetmiş" oldu. İlk olarak, üretilen bir robotik kol, 5 video kameradan oluşan bir çember içine yerleştirildi. Robot bu çemberin içinde serbestçe hareket ederken kameralardan kendisini izliyordu. Böylece robotun, etrafı aynalarla çevrili bir odada kendini ilk kez keşfeden bir bebek gibi hareket etmesi sağlandı. Robotik kol bu süreçte sinir ağlarından aldığı çeşitli hareket komutlarına tepki olarak vücudunu nasıl hareket ettirmesi gerektiğini öğrendi.