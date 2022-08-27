İlk toplantı Helsinki’de yapıldı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirildi. Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ettiği görüşmelerde, Daimi Ortak Mekanizma'nın çalışma esasları belirlendi, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirildi ve önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı için "İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de uzlaştığımız konuların devamını getirmelerini de memnuniyetle karşılıyorum. Konu terörizm olduğunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamalıyız" dedi.