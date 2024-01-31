İlkokulda 30 Filistinlinin cesedi bulundu

Bir zamanlar yerinden edilmiş binlerce insanı barındıran Beyt Lahia'daki Halife Bin Zayed okulunda 30 Filistinlinin cesedi bulundu. Üzerinde İbranice yazılar bulunan plastik kablolarla bağlanmış siyah ceset torbaları bir moloz yığınının altından çıktı. Al Jazeera Arap ve yerel medya, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından ilkokulun arazisinde 30 Filistinlinin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Görgü tanıkları, öldürülenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu belirterek, bunu alıkonuldukları şeklinde yorumladı.Filistin Esirler Cemiyeti, olayı "İsrail'in bu kişileri sahada infaz ettiğinin açık bir göstergesi" olarak değerlendirdi. Filistinlilerin ne zaman öldürüldüğü bilinmezken okul, aralık ayı başında İsrail güçlerinin bombalarından kaçan yerinden edilmiş binlerce Filistinliye sığınak görevi görüyordu. Okul, 2010 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından destekleniyordu.