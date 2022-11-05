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Giriş Tarihi: 5.11.2022 16:52 Son Güncelleme: 5.11.2022 17:13

İmran Han suikasttan nasıl kurtuldu? ''Öldüğümü düşündüler'

DHA
İmran Han suikasttan nasıl kurtuldu? ’’Öldüğümü düşündüler’

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han suikast girişimine uğradı. Bacağından vurulan İmran Han hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Olay anlarıın detaylarını tekerlekli sandalyeden anlatan Han, 'Yere düştüm, kurşunlar üstümden geçti, saşdırganlar öldüğümü düşündü.' ifadelerini kullandı.

Suikast girişiminin ardından İmran Han, Lahore'daki hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde "Hayatta kalmazdım" dedi.


Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 3 Ekim'de Wazirabad'da bir miting sırasında iki kişinin ateş açmasıyla suikasta uğramıştı. Han kurşunun bacağına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olaydan sonra ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde sağ kurtulamayacağını belirtti.


İmran Han tekerlekli sandalyeden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Aniden, mermi patlaması oldu… Mermi bacağıma saplandı ve yere düştüm. Düştüğümde ikinci mermi patlaması oldu. Bir taraftan bir patlama ve önümden başka bir tanesi… İki kişiydiler… Eğer senkronize olsalardı hayatta kalamazdım… Eğer bu ikisi aynı anda ateş etseydi, o zaman hayatta kalamazdım… Yandan gelen beni vurdu. Yere düştüm, kurşunlar üstümden geçti… Yere düştüğüm için saldırganlardan biri öldüğümü düşündü ve gitti."

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İmran Han suikasttan nasıl kurtuldu? ''Öldüğümü düşündüler'
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