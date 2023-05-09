İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklandı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın avukatlarından Faysal Çaudri, gelişmeyi doğruladı. Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor. PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.