İngiliz bakan: Müslüman olduğum için kovuldum

İngıltere'de
Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olduğu için görevinden alındığını dile getirdi. Ghani, The Sunday Times
gazetesine Şubat 2020'de havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili konuştu. Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin "Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini" söylediğini belirten Ghani, "Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ve değişiklikle ilgili 10 Numara
'da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi
iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi" şeklinde konuştu.
İTİBAR TEHDİDİ
Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini belirten Ghani, konuyu gündeme getirmeye devam etmesi durumunda "meslektaşları tarafından dışlanacağı" ve "kariyeri ile itibarının yok edileceği" konusunda uyarıldığını, bunun üzerine sessiz kaldığını iddia etti. Ghani'ni açıklamaları, Başbakan Boris Johnson
karşıtı vekillere bakanlar ve danışmanlar tarafından şantaj yapıldığı iddiasının ardından geldi.