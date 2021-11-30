İngiliz basınındaki İslam karşıtlığı belgelendi

İngıiiz medyasında Müslümanlar ve İslam'ın yerini ele alan rapor, yayınlarda şoke edici düzeyde yanlış bilgi, genel yargı ve İslamofobi
'yi ortaya koydu. İngiltere Müslüman Konseyi Medya İzleme Merkezi
(CFMM) tarafından hazırlanan raporda, Ekim 2018 ile Eylül 2019 arasındaki 48 binden fazla makale ve 5 bin 500 yayın analiz edildi. Makalelerin neredeyse yüzde 60'ında ve televizyon kliplerinin yüzde 47'sinde Müslümanlarla ilgili negatif ifadelerin yer aldığı belirlendi. Rapordaki 10 vaka incelemesinde, büyük yayınlarda Müslümanların yanlış tanıtıldığı, karalandığı ve iftiraya uğradığı kaydedildi.