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Giriş Tarihi: 31.1.2024 00:22

İngiliz medya şirketi Sky bu yıl 1000 çalışanını işten çıkaracak

İngiltere merkezli medya şirketi Sky, bu yıl yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

AA
İngiliz medya şirketi Sky bu yıl 1000 çalışanını işten çıkaracak

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, giderek daha fazla insanın şirketin hizmetlerine internet üzerinden erişmesi ve evlerine uydu anteni kurdurmak isteyenlerin sayısının azalması nedeniyle işten çıkarılacak çalışanların önemli bir kısmını mühendisler oluşturacak.

Sky'ın bu yıl işten çıkarmayı planladığı 1000 kişi, medya şirketinin iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ediyor. Sky, halihazırda İngiltere'de yaklaşık 26 bin kişiyi istihdam ediyor.

Haberlerde ifadelerine yer verilen Sky sözcüsü, müşterilerin giderek artan şekilde uzman kurulumu gerektirmeyen Sky Glass ve Sky Stream'i tercih ettiğini ve bu durumun, şirketin hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu pozisyonların sayısını değiştirmesine yol açtığını belirtti.

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İngiliz medya şirketi Sky bu yıl 1000 çalışanını işten çıkaracak
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