‘İngiliz Reuters, Erdoğan karşıtı gazeteci arıyor’

SIK sık Türkiye karşıtı haberlere imza atan İngiliz haber ajansı Reuters, yayınladığı bir iş ilanında açıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Reuters, yayımladığı iş ilanında skandal ifadelere yer verdi. Reuters Türkiye Ofisi, Linkedln üzerinden "Büro Şef Yardımcısı" için iş ilanı yayımladı.İlanda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığı"nı öne süren Reuters, Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa sahip olmasından duydukları rahatsızlığa da yer verdi. İngiliz Reuters, açıkça Erdoğan'a karşı haberler yapacak bir personel aradıklarını vurguladı.