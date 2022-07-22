İngiltere açıkladı! 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

ABD merkezli, güvenlik üzerine çalışan düşünce kuruluşunun güvenlik formunda dün konuşan İngiltere Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar casusun sınır dışı edildiğini belirtti. ABD dış istihbaratından sorumlu Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü (CIA) William J. Burns'un de katıldığı Aspen Güvenlik Konseyi'nde Moore, ABD'li meslektaşını onaylayarak Putin'in hasta olmadığını ifade etti.

İSTİHBARAT KAPASİTESİ YARIYA DÜŞTÜ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Aspen Strateji Grup tarafından ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen kentinde 19-22 Temmuz arasında düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda dün konuşan İngiltere MI6 Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliğiyle çalıştığını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casuslarının sınır dışı edildiğini açıkladı. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya'nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi.

"PLANINI BİLİYORUZ"

ABD Eski Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice'ın kurucusu olduğu Aspen Strateji Grubu'nun Eş Başkanı Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye'ın 1986'da yanında çalıştığını belirten MI6 Şefi Moore, ABD ve İngiltere istihbaratı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in planını bildiklerini ifade etti.

ESKİSİNE GÖRE DAHA BİRLEŞMİŞ

Moore, Putin'in planının 3 önemli hedefi olarak Zelenski'yi yönetimden düşürmek, Kiev'i ele geçirmek ve NATO ittifakı içinde ayrılık yaratmak olduğunu belirtti. Putin'in bu üç hedefinin de henüz gerçekleşmediğini ve gerçekleşmekten uzak olduğunu ifade eden Moore, yaklaşık 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. NATO içinde ayrılık yaratma hedefine konusunda ise Moore, birliğin eskisinden daha birleşmiş olduğunun altını çizdi.

MI6 Şefi Richard Moore, gelecek haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da asker sıkıntısı ve mühimmat sıkıntısı çekeceğini, ilerleyişinde bir duraklama olacağını ve bu durumun Ukrayna'ya fırsatlar sunacağını öngördü.

Avrupa'ya kışın gelmesiyle gaz sıkıntısı baş göstereceğini ifade eden Moore, 'Beş Göz istihbarat ittifakı' çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanarak Putin'in hasta olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Forumda konuşan CIA Direktörü William J. Burns de aynı açıklamayı yapmış ve Putin'in hasta olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. (Five Eyes 'Beş Göz', ABD-İngiltere-Avustralya-Kanada-Yeni Zelanda arasındaki istihbarat ittifakıdır)

