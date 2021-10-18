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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:31 Son Güncelleme: 18.10.2021 15:51

İngiltere İçişleri Bakanı isyan etti: Böyle devam edemeyiz

AA
İngiltere İçişleri Bakanı isyan etti: Böyle devam edemeyiz

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, sosyal medyadaki isimsiz hesaplar nedeniyle adeta isyan etti. Milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve milletvekillerine sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Patel, "Böyle devam edemeyiz." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, sosyal medyada anonim olma hakkının azaltılmasına dönük çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Patel, milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve milletvekillerine sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin Sky News kanalına açıklamada bulundu.

ACIMASIZ YORUMLAR VE SALDIRILAR

Parlamento üyelerinin sosyal medyada en acımasız yorumlara ve saldırılara maruz kaldığını belirten Patel, isimsiz hesaplar altında paylaşım yapma hakkını azaltmak için mevzuata bakacağını duyurdu.

BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ

Patel, "Böyle devam edemeyiz. Saldırı altındaki topluluklarla çok fazla zaman harcıyorum. Bu kişiler, sosyal medyada her türlü paylaşımla karşı karşıya ve bu gönderileri kaldırmak çok zor." dedi.

Bazı ülkelerde aktivistlerin de anonim hesaplar üzerinden paylaşım yaptığını, dolaysıyla anonim olmanın tamamen yasaklanmayacağını söyleyen Patel, "İkili bir yaklaşım uygulayamayız ancak ortada çok yıpratıcı bir şey var. Tüm partilerden politikacılar, korkunç davranışlar gördüğümüz bu yıpratıcı alanı kapatmak için bir araya gelmeli." diye konuştu.

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İngiltere İçişleri Bakanı isyan etti: Böyle devam edemeyiz
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