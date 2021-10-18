İngiltere İçişleri Bakanı isyan etti: Böyle devam edemeyiz

BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ

Patel, "Böyle devam edemeyiz. Saldırı altındaki topluluklarla çok fazla zaman harcıyorum. Bu kişiler, sosyal medyada her türlü paylaşımla karşı karşıya ve bu gönderileri kaldırmak çok zor." dedi.

Bazı ülkelerde aktivistlerin de anonim hesaplar üzerinden paylaşım yaptığını, dolaysıyla anonim olmanın tamamen yasaklanmayacağını söyleyen Patel, "İkili bir yaklaşım uygulayamayız ancak ortada çok yıpratıcı bir şey var. Tüm partilerden politikacılar, korkunç davranışlar gördüğümüz bu yıpratıcı alanı kapatmak için bir araya gelmeli." diye konuştu.