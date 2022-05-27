İngiltere İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile için harekete geçti

Şirin ve sahada görev yapan diğer gazetecilerin ortaya koydukları çalışmalarla, uluslararası hukuku ihlal eden ve aşırı güç kullanan hükümetlerin hesap verebilirliğinin sağlanması için büyük çaba gösterdiğine işaret eden Ali, şunları söyledi: "Buna artık izin verilemez. Hukuki çalışmalarımızda tersten süregelen cezasızlık konusunda kararlıyız. UCM ve uluslararası toplumun İsrail'e net bir mesaj göndermesi için şu andan daha önemli bir zaman olamazdı." Doughty Street Chambers avukatlarından Jennifer Robinson, İsrail makamlarının Filistin'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili sorumluları gerektiği gibi soruşturma ve kovuşturma konusundaki başarısızlığına işaret etti.

Ebu Akile'nin öldürülmesi olayını da UCM'ye yaptıkları resmi şikayete ekleyeceklerinin altını çizen Robinson, şunları kaydetti: "İsrail'in, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için harekete geçilmeli. Bunun önemli olduğunu söylüyoruz çünkü gazeteciler tekrar tekrar hedef alınıyor. Bunun artık son bulması gerekiyor."