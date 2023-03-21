İngiltere, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacağını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Goldie, yanıtında, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadelerini kullandı.