İngiltere ve Fransa düzensiz göç konusunda anlaştı

Anlaşmayla ilgili bilgiler veren Sunak, Fransa ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından, Manş Denizi geçişlerini önlemek için dronlar gibi "gelişmiş teknoloji" kullanan 500 ilave Fransız kolluk görevlisinin görevlendirileceğini söyledi. Ayrıca İngiltere'nin vereceği para, Fransa'da yeni bir gözaltı merkezi için harcanacak ve halihazırda var olan 26 gözaltı merkezine eklenecek.

Zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Cumhunbaşkanı Emmanuel Macron ise "Kaçakçıları tasfiye etmek için birlikte çalışmalıyız" diyerek, Paris'teki zirvenin İngiliz-Fransız ilişkilerinde yeni bir başlangıç olduğunu da söyledi.