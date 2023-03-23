İngiltere ve İskoçya’da TikTok’a yasak





İDDİALARI REDDETTİ

İngiltere parlamentosunun yasak kararı ardından açıklama yapan TikTok'tan bir sözcü, "Taleplerimize rağmen, endişeleri gidermek için bize herhangi bir fırsat sunulmadı" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Kullanıcıları potansiyel olarak temsilcilerine erişimden ve etkileşimden mahrum bırakmak, özellikle yanlış bilgiye karşı ortak mücadelemizde kendi kendini baltalayan bir adımdır. Avrupa kullanıcı verilerimizi daha fazla korumak için, Birleşik Krallık kullanıcı verilerinin Avrupa veri merkezlerimizde saklanmasını ve yaklaşımımızın üçüncü taraf bağımsız gözetimi de dahil olmak üzere veri erişim kontrollerinin sıkılaştırılmasını içeren kapsamlı bir plan uygulamaya başladık" dedi.