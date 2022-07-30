İngiltere’de dehşet! Katledilen küçük kızın fotoğrafları ortaya çıktı

Uzaktan çalışan anne Savicke'in bilgisayarıyla bir kafede oturduğu ve iki çocuğunun kafenin hemen dışındaki kaldırımda oynamasına izin verdiği öğrenildi. Sık sık kızlarını izleyen anne, korkunç olaya anbean tanıklık etti.

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Anne Savicke'in aylardır bu şekilde uzaktan çalıştığı ve bu sırada kızlarının "güvenli" ve "sakin" olmasıyla bilinen sokakta oynamalarına izin verdiği açıklandı.