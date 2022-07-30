İngiltere’de dehşet! Katledilen küçük kızın fotoğrafları ortaya çıktı

İngiltere'nin, yüksek suç oranları nedeniyle en tehlikeli yerlerinden biri olarak bilinen Lincolnshire bölgesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Lincolnshire, Boston'da, 9 yaşında bir kız çocuğu sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Küçük kızın annesi, bu vahşete anbean tanıklık etti.
Olay Lincolnshire bölgesinin Boston kasabasında, geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Saat 18.20 civarında Fountain Lane'deki olay yerine çağrılan polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokakta kız kardeşiyle oyun oynayan küçük Lilia, birdenbire yolda geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saniyeler içinde gerçekleşen saldırının ardından küçük kız yere yığıldı. Anne Lina Savicke'in ise o sıra kızlarından yalnızca metrelerce uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Uzaktan çalışan anne Savicke'in bilgisayarıyla bir kafede oturduğu ve iki çocuğunun kafenin hemen dışındaki kaldırımda oynamasına izin verdiği öğrenildi. Sık sık kızlarını izleyen anne, korkunç olaya anbean tanıklık etti.
GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
Anne Savicke'in aylardır bu şekilde uzaktan çalıştığı ve bu sırada kızlarının "güvenli" ve "sakin" olmasıyla bilinen sokakta oynamalarına izin verdiği açıklandı.
Bölge sakinleri, korkunç olaya tepki gösterdi. Saldırının ardından polisin güvenliği sağlamada yetersiz kaldığını düşünen vatandaşlar, İngiliz polis teşkilatının daha sıkı ver sert önlemler alması için çağrıda bulundu.
İngiliz polisi katili yakalamak için çalışma başlattı.
POLİS TEŞKİLATINA TEPKİ YAĞIYOR
Hayatını kaybeden Lilia'nın ortaya çıkan fotoğrafları ise yürek burktu. Sevgi dolu bir ailede büyüdüğü belirtilen ve hayat dolu bir çocuk olarak nitelendirilen Lilia'nın ardından bıraktığı fotoğraflar, ülke medyasında yayınlandı.
Boston ve Skegness bölgelerinin Muhafazakâr Partili Milletvekili Matt Warman, cinayet soruşturmasına ulusal yardımın sağlandığından emin olmak için bakanlıklarla temas halinde olunduğunu açıkladı.
ÜLKEDE BIÇAKLI SALDIRILAR GİDEREK ARTIYOR
İngiliz İçişler Bakanlığı, Lincolnshire bölgesinin İngiltere ve Galler'de suç oranı en yüksek yerlerden biri olduğunu açıklamıştı. 2021 yılının verilerine göre Boston'daki genel suç oranı, 1000 kişi başına 100 idi. Küçük Lilia'nın ölümü, ülkede giderek artan bıçaklı saldırıları bir kez daha gündeme getirdi.