İngiltere’de facianın eşiğinden dönüldü! Yere çakılmasına ramak kala…

Günlerdir İngiltere'yi esir alan şiddetli rüzgarlar, başkent Londra'da da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen olayda bir uçak, yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.