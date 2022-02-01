Günlerdir İngiltere'yi esir alan şiddetli rüzgarlar, başkent Londra'da da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen olayda bir uçak, yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
PİSTE ÇAKILMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Olay pazartesi günü gerçekleşti. Aberdeen'den kalkan British Airways'e air uçak, saat 10.50 civarında başkente ulaştı. İnişe geçen uçak, tam bu sırada sert rüzgarların muhalefetiyle karşılaştı.
Piste iniş yapmaya çalışan uçak, saatte 150 kilometre esen rüzgar nedeniyle başarılı olamadı.
Tekerleklerinin piste değmesinin ardından kuyruğu yerde sürüklenmeye başlayan uçak, fren yapmakta başarısız oldu.
Asfaltta sürüklenen kuyruktan dumanlar çıkarken, patlamanın yaşanmasına da saniyeler kaldı. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçak, havada sola doğru dönerek ters dönme tehlikesi de atlattı.
İngiltere'de facianın eşiğinden dönüldü! Yere çakılmasına ramak kala… | Video
Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, uçağın daha sonra sağ salim iniş yaptığı bildirildi. Felaketten, pilotun soğukkanlı refleksleri ve becerisi sayesinde dönüldüğü belirtildi.