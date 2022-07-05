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Giriş Tarihi: 6.7.2022

İngiltere’de fiyatlar nedeniyle okullar menülerinden eti çıkardı

İngiltere’de fiyatlar nedeniyle okullar menülerinden eti çıkardı
İngıltere'de artan gıda fiyatları nedeniyle bazı okulların öğünlerinde et yemekleri artık verilmeyecek. BBC'deki habere göre hayat pahalılığı, patates gibi temel katıkların da fiyatını artırmış durumda. Fiyatlardaki tırmanış nedeniyle bazı okullarda ucuz ithal et ürünleri tercih edilmeye başlanırken, öğünlerdeki sebze ve meyvelerde de değişikliğe gidiliyor. Öte yandan Ukrayna Savaşı nedeniyle doğalgaz sıkıntısı yaşayan Almanya ise sıcak su kısıtlamalarına hazırlanıyor. Sıcak su tasarrufuna ilişkin ilk haber Saksonya eyaletinden geldi. 600 haneli bir apartmanda günün belli saatlerinde sıcak su kullanılabileceği duyuruldu.
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İngiltere’de fiyatlar nedeniyle okullar menülerinden eti çıkardı
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